Einbrecher sind am Wochenende in die Luitpoldschule eingestiegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen sie irgendwann zwischen Freitagabend und Montagmorgen gewaltsam eine Tür des Schulgebäudes in der Albrechtstraße auf. Die Diebe durchwühlten in Klassenräumen, Büros und im Lehrerzimmer Schränke und Fächer. Ob die Täter Beute machten, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631/369-2620 entgegen.