Mit einem verdienten 2:1 Heimsieg sichert sich Verbandsligist SV Steinwenden frühzeitig den Klassenverbleib. Das letzte Saisonspiel soll zur großen Sause werden.

Was war das für eine unglaubliche Woche für die Fußballer aus Steinwenden. Gerade einmal vor acht Tagen besiegten sie sensationell Spitzenreiter TuS Mechtersheim und brauchten im Spiel gegen den Tabellendritten Basara Mainz, der mit Aufstiegshoffnungen angereist ist, lediglich einen Punkt, um den Klassenverbleib vor heimischer Kulisse perfekt zu machen. Für die Zuschauer war es am Steinwendener Mühlberg eine mitreißende und spannende Begegnung – nichts für schwache Nerven.

Meisenheimer muss verletzt raus

Basara, gespickt mit Fußballern mit japanischen Wurzeln, war in der Anfangsphase tonangebend. Immer wieder versuchten die Gäste, gefährlich vor das Tor von SVS-Torwart Luca Layes zu kommen. Großchancen blieben zunächst aus, die Steinwendener Defensive um Spielertrainer Daniel Meisenheimer blieb standhaft. Anton Artemov und Akanni Oladehinde hatten die größten Chancen, den SVS in Führung zu bringen (38., 44.). Kurz vor der Pause dann ein Schock für die SVS-Anhänger: Meisenheimer musste verletzt raus, der Oberschenkel machte Probleme. Für ihn kam der seit Wochen stark aufspielende Steven Heib in die Partie, hatte erneut seinen starken Auftritt und sollte in der Partie noch eine entscheidende Rolle spielen.

In der 52. Minute wurde Heib von seinem Gegenspieler im Strafraum gelegt, wer das Foulspiel nicht sah, hörte es zumindest bis ins Nachbardorf, so hart traf ihn sein Gegenspieler, der sich dabei selbst verletzte.

Führung hält nur kurz

Dem gut leitendenden Schiedsrichter Julien Belzer aus dem Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken, der eine großzügige Linie an den Tag legte und seine Sache gut machte, blieb nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Steinwendens Standard-Experte Artemov ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte sicher mit seinem sechsten Saisontreffer zur Führung.

Als Steinwendens Stadionsprecher noch den Torschützen begeistert und lautstark verkündete, erzielte Basara durch Goalgetter Gianni Aulletas 26. Saisontreffer den Ausgleich. Nun war sie weg, die Führung des SVS. Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich in der 61. Minute, als SVS-Keeper Layes nach einem Eckball der Gäste einen wuchtigen Kopfball durch Basara Angreifer Shelby Printemps sensationell über das Tor lenkte und so seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahrte. Steinwenden versuchte, den benötigten Punkt über die Zeit zu bringen, setzte aber auch immer wieder Nadelstiche durch gefährliche Konter. Sascha Hammann scheiterte mit einem Linksschuss am Gästekeeper (70.), Artemovs platzierten Torabschluss in der 86. Minute lenkte Basara-Keeper Felix Pohlenz am Pfosten vorbei und der Torschrei, der bereits auf den Lippen lag, verstummte. Ein lautes gemeinsames „schieß!“ aus dem SVS-Umfeld war dem vorausgegangen.

Bemerkenswerter Schlussspurt

Nur eine Minute später machte es sein Teamkollege Edmond Imeraj besser. Artemov brachte nach einer geklärten Ecke den Ball abermals scharf vor das Tor, SVS-Verteidiger Imeraj köpfte den Ball in die Maschen und löste einen kollektiven Jubelschrei aus – denn jetzt hätten die Gäste zwei Treffer erzielen müssen, um Steinwendens Klassenverbleib zu gefährden. Was das Trainerduo Hammann/Hasemann erfolgreich in die Wege geleitet hatte (24 Punkte), brachten seine Nachfolger Meisenheimer/Fauß erfolgreich ins Ziel. Sie holten aus den letzten fünf Spielen bemerkenswerte 13 Punkte.

Dass beim SVS die Chemie in der Mannschaft stimmt und die Spieler sich gegenseitig pushen, zeigte eine bemerkenswerte Szene vor dem Spiel. Der Schreiber dieser Zeilen durfte vor Anpfiff in der Kabine Mäuschen spielen, der verletzte Maximilian Hell und Artemov machten die Mitspieler in ihrer gemeinsamen Ansprache so heiß, dass das Minimalziel an diesem Tag nie ernsthaft gefährdet war. Steinwendens Vorsitzender Steffen Schmitt zeigte sich begeistert und rang um passende Worte: „Ich bin immer noch sprachlos über das, was unsere Mannschaft über die Saison und besonders in den letzten beiden so entscheidenden Spielen um den Klassenerhalt geleistet hat. Eine neunte Saison in der Verbandsliga hätte uns seit unserem Aufstieg 2018 niemand zugetraut. Wir sind alle stolz und freuen uns auf das letzte Auswärtsspiel, begleiten die Mannschaft mit einem Bus, anschließend feiern wir den Saisonabschluss.“