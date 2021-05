Zwischen Stadteingang und Südtangente soll die Trippstadter Straße ausgebaut werden. Radfahrer und Fußgänger werden dabei in den Fokus gerückt. Um die Jahreswende konnte sich die Öffentlichkeit zu den Ausbauvarianten äußern. Insbesondere zu zwei Knotenpunkten gab es klare Positionen.

Geht es nach den Bürgern, soll die Brücke, die den Campus mit dem Uniwohngebiet verbindet, erhalten bleiben. Weil die Brücke nicht barrierefrei ist, hatte das Aachener Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen nach einer Untersuchung der Verkehrssituation dem Bauausschuss im Dezember vorgeschlagen, die Brücke beim Ausbau der Straße zu entfernen. Doch die Öffentlichkeitsbeteiligung macht deutlich: Die Brücke hat einen hohen Wert für die Bürger. Wie Julia Bingeser, Radverkehrsbeauftragte der Stadt, am Montag im Bauausschuss erläuterte, habe eine Verkehrszählung am 28. Oktober ergeben, dass die Brücke stark genutzt wird: in Spitzenzeiten passierten sie 300 Personen pro Stunde, am Tag waren es über 1800 Fußgänger und 100 Radfahrer – und das während des Teillockdowns, wie Bingeser betonte. Daher bleibt die Brücke in den Planungen erhalten. Ergänzend soll es eine barrierefreie Ampelkreuzung geben. Die Bushaltestellen, die derzeit unter der Brücke erreichbar sind, werden in die neue Planung einbezogen.

Ampel als Provisorium eingerichtet

Zweiter Schwerpunkt der Rückmeldungen waren die Querungsmöglichkeiten der Trippstadter Straße generell, insbesondere auf Höhe der Institute. Und dort speziell im Bereich zwischen Deutschem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und der Barbarossa-Bäckerei auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wie Bingeser berichtete, wurde an dem Knotenpunkt, mit dessen Ausbau in diesem Jahr begonnen werden soll, bereits reagiert. Seit Frühjahr gibt es eine provisorische Fußgängerampel, die auch eine bremsende Wirkung auf den Autoverkehr habe. Denn zu hohe Geschwindigkeiten wurden von den Bürgern als Problem angesehen, ist doch die Trippstadter Straße insbesondere im oberen Bereich vierspurig ausgebaut.

Für die dort gelegene Kreuzung Kurt-Schumacher-/Gottlieb-Daimler-/Trippstadter Straße sollen laut Bingeser zwei Ausbauvarianten erarbeitet werden: ein Kreisverkehr und eine Ampelkreuzung. Kreisel seien indes nicht an allen Kreuzungen möglich, auch wenn der erste Eindruck darauf hindeute. Die Straße werde vom Schwerverkehr genutzt, der viel Platz benötigte.

Lea Siegfried (Grüne) regte an, mit den Instituten das Gespräch zu suchen, um den unteren Ausbaubereich für Fußgänger und Radfahrer großzügiger gestalten zu können. Der sechs Meter breite Grünstreifen vor den Instituten, der einmal für eine Citybahn vorgesehen war, sei bereits in die Planung einbezogen, hieß es im Ausschuss.

Nach der Sommerpause soll dem Bauausschuss die Ausbauplanung vorgelegt werden, in die die Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingearbeitet wurden, kündigte Beigeordneter Peter Kiefer (FWG) an.