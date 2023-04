Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte, dass an eine reguläre Fortsetzung der Saison in der Dritten Handball-Bundesliga nicht mehr zu denken sein würde, hat man sich beim TuS Dansenberg intensiv mit der möglichen Teilnahme an einer Aufstiegsrunde auseinandergesetzt. Der Traum vom Aufstieg könnte sich nun früher erfüllen, als gedacht.

„Wir haben den Lizenzantrag für die Zweite Handball-Bundesliga fristgerecht eingereicht“, erklärt Dansenbergs Teammanager Alexander Schmitt. Dem Antrag sei ein einstimmiger