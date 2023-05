Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Abschluss der Pfalzligasaison stand das Damen-Lokalderby zwischen der zweiten Mannschaft des TC RW Kaiserslautern und dem Park TC Siegelbach an. Dabei setzten sich die Gäste vom Park TC mit 14:7 durch und beendeten die Spielzeit mit 8:6 Punkten als Tabellenvierte. Rot-Weiß hingegen schloss die Runde mit einer Bilanz von 10:4 Zählern ab und kann sich trotz der Niederlage noch Hoffnung auf die Vizemeisterschaft machen.

In den Einzelbegegnungen gerieten die Gastgeberinnen zunächst mit 4:8 ins Hintertreffen. Luisa Brunnett (6:3, 6:4) an Position zwei sowie die an drei spielende Nike Lenz (6:1, 6:0) waren dabei