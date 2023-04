Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der zweite Saisonsieg der U21 des 1. FC Kaiserslautern in der Fußball-Oberliga beim TSV Emmelshausen war eine klare Angelegenheit, auch wenn das Team von Peter Tretter der Mannschaft vom Hunsrück durch eigene Konzentrationsfehler im zweiten Abschnitt einige Konterchancen gestattete. In Gefahr geriet der 3:0-Auswärtserfolg nie. Zu groß waren die spielerischen Unterschiede an diesem Tag.

Vier Umstellungen hatte Trainer Peter Tretter gegenüber dem 3:3-Unentschieden bei Hassia Bingen am vergangenen Dienstag vorgenommen. Vier Akteure aus dem Profikader waren neu dabei. Anil Gözütok