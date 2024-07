Die RHEINPFALZ stellt die frischen Gesichter am Pfalztheater in loser Folge vor. Heute geht es um die Schauspielerinnen Paula Vogel und Maria Schubert, die gerade in „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ auf dem Kaiserberg zu sehen sind.

Ballett, Tanz, Jazz, Gesang, Schauspiel – in Kindheit und Jugend von Paula Vogel standen Paula Vogel alle Türen musischer Aktivitäten weit offen. Seit dem sechsten Lebensjahr förderten