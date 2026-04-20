Jürgen Wüst stellte im Kuseler Horst-Eckel Haus sein Projekt „Neue Ferne“ vor: ein visuelles Konzert, in dem er Musik mit Klängen, Geräuschen und Videos verbindet.

Wüst spielte nicht am großen Flügel, sondern saß links oben auf der Bühne an einem Digitalpiano, weitere Instrumente waren angestöpselt. Auf einer großen Leinwand über der Bühne waren seine Videos zu sehen. Es gibt Musikstücke und Filme, aber die Musik war zuerst da“, sagte der Künstler aus dem unterfränkischen Aschaffenburg. „Manche sind atmosphärisch, andere rhythmisch, zupackend und energiegeladen.“ Verschiedene Geräusche habe er mit dem Handy „gesammelt“ und in Musikstücke eingebaut. „Warum mache ich das? Weil mich Musik interessiert, weil mich Geräusche und Klang interessieren“, so der studierte Grafik-Designer.

„In den Musikstücken wie auch in den Filmen ist das Prinzip Collage wichtig“, erläuterte er. „Man kombiniert Dinge, die zunächst nicht zusammen gedacht waren. Ich reise gern und sammele dabei Klänge, Geräusche, Bilder und Eindrücke. Aber es ist kein Reisebericht, kein Film, zu dem dann Musik kommt.“ Vielmehr verhalte es sich umgekehrt: „Zuerst ist die Musik da, dann realisiere ich Bilder.“

Bilder zur Musik

Bereits beim ersten Stück flutete Wüsts Klavierspiel kraftvoll dahin. Ein Moment des Innehaltens markierten stockende Akkorde. Dann griff er sein ursprüngliches Thema wieder auf, als ob die Melodie sich aufs Neue ihren Weg suchen müsste. Das Spiel intensivierte sich immer mehr. Jürgen Wüst groovte sich geradezu in sein Thema hinein, bis er es mit einem kurzen hellen Ton als humoristischem Akzent ausklingen ließ.

Der nächste Titel setzt mit Klängen und verhaltenen Summlauten ein, während eine Wolkenlandschaft vor strahlend blauem Himmel vorbeizieht. Nach und nach kristallisieren sich Worte heraus, auch Stimmen von Menschen, deren Porträts eingeblendet werden, während das Klavierspiel durchgehend weiterläuft.

Schreibmaschine und Xylophon

Das Thema scheint den Pianisten zu begleiten, während ein unsichtbarer Protagonist im Wagen eine typische Vorstadtstraße mit elektrischen Lichterketten entlang fährt. Lautsprecherstimmen und Geräusche mischen sich zunehmend in die Musik.

Eine andere Collage verband eine Xylophonmelodie mit den Anschlägen einer alten manuellen Schreibmaschine im Video. Nach und nach formten die Buchstaben auf dem eingespannten Papier Wörter. Es entstand eine flott-beschwingte Melodie am Xylophon, unterlegt von einem flächigen Streicherklang, die zunehmend schneller wurde. Auch die Maschine tippte weiter, schließlich auch über Landkarten, die ihre Gestalt immer wieder fließend veränderten. Geräusche traten dazu, verschiedene Tonschichten überlagerten sich. Es entstand eine Klang-Collage. Zu Bildern von sich bewegenden Händen klatschte Jürgen Wüst dann rhythmisch: Etliche Besucher fielen ein und akzentuierten so interaktiv die virtuelle Reise durch mäandernde Bild- und Klanglandschaften.

Im Wandschrank

In der Collage „In the Attic“ hallen zunächst Schritte einen langen schmucklosen Flur entlang. Zu den Geräuschen gesellen sich Klavierakkorde. Dann ändert sich das Szenario abrupt. Die Bilder zerfließen. Symbolische Muster ploppen auf und verschwinden, während Klänge und Sprachfetzen verfremdet verhallen und sich orgelähnliche Liegetöne Bahn brechen.

Die folgende Collage „Wellington NZ“ zeigt eine große Landkarte. Dazu erklingen elektronisch verzerrte und verhallende Gitarrenakkorde. Die Karte vergrößert sich bis zur Unkenntlichkeit, dann wird nach und nach Neuseeland mit der Datumsgrenze erkennbar. Zunehmend hält Farbe Einzug in die Bildcollage, ebenso wie scherenschnittähnliche Schattenspiele. In der Melodie zeichnen sich Folk-Elemente ab. Geräusche wie von stampfenden Füßen finden sich zum (spontan an keltische Reels erinnernden) Rhythmus zusammen. Dann tauchen im Bild plötzlich Straßenszenen auf zu sehr intensiven Klängen, fast orgelähnlich, unter die sich aber schnell Pop-Rhythmen und Straßengeräusche mischen.

Das Konzert klang mit der Collage „Tazacorte“ aus. Danach spielte Jürgen Wüst seine „Schläferoperette“ als Zugabe, die er bereits für eine weitere geplante Collage geschrieben hat.