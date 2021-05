Die Busse und der Coronavirus: Das Thema beschäftigte am Mittwoch die Menschen am Lesertelefon. Eine Leserin bezeichnete die SWK-Busse zu Stoßzeiten als Viren-Hotspots. Sie verwies auf die Leute ohne Masken, die die Busse benutzen. Sie säßen oder stünden dicht beieinander. Von Abstand keine Rede. Die Leserin forderte: „Da muss was passieren!“

Ein anderer Leser beleuchtete die Situation in der Linie 104, vom Bännjerrück zum Monte Mare. Seit dem Zeitpunkt, dass der Takt von 15 auf 30 Minuten ausgeweitet worden sei, sei der Bus voll. Würde der Bus weiter im Viertelstundentakt fahren, würden weniger Leute im Bus unterwegs sein.

Was den Fahrgast noch gewaltig bei der Benutzung des Busses störte: das Gedränge beim Ein- und Aussteigen. Die Aussteigenden träfen hier direkt auf die Einsteigenden. „Die rennen sich bald über den Haufen“, stellte der Leser fest.

Klemens Strey, der stellvertretende Bereichsleiter bei der Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG, bestätigte, dass aufgrund der geringer gewordenen Fahrgastzahlen durch den Coronavirus der Takt auf der Linie 104 von 15 auf 30 Minuten erhöht worden ist. „Im Wesentlichen haben wir auf den Samstagsfahrplan umgestellt“, sagte er. Fahrgäste und Fahrer seien aufgefordert zu melden, wenn die Busse zu voll seien. In solchen Fällen seien bereits Verstärkerbusse eingesetzt worden.

Wann ist ein Bus voll?

Strey verwies aber auch darauf, dass die Frage, wann ein Bus voll ist, eine relative Betrachtung ist. Er fragte, wer entscheide, wann ein Bus voll sei. Es gebe dafür keine Regel. Ein Solobus sei mit 80 Leuten voll. Sei dann ein Bus in der Corona-Zeit bereits mit 20 Fahrgästen, einem Viertel, voll?, fragte er.

Strey sprach auch das Problem an, dass sich Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen nah kommen. Die Stadtwerke versuchten, Maßnahmen zu ergreifen, wo es gehe. Er verwies auf Plakate in den Bussen, die dazu mahnten, erst auszusteigen, dann einzusteigen. Er bedauerte, dass sich die Menschen nicht daran hielten. Bereits im Kindergarten habe er gelernt, die Leute im Zug erst aussteigen zu lassen und dann einzusteigen. Dies sei ein Gebot des Anstands. Er hoffe, dass sich die Leute daran hielten.

Strey ging auch auf die ab Montag geltende Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Er betonte, dass der Mindestabstand zwischen den Menschen nicht mehr gewährleistet sein müsse, wenn alle Menschen Masken trügen.

Wer kontrolliert Maskenpflicht?

Der stellvertretende Leiter der Verkehrsbetriebe warf die Frage in den Raum, wer die Maskenpflicht kontrollieren werde. Seien dies die Verkehrsbetriebe, das Ordnungsamt oder die Polizei? Er kündigte an, die Verkehrsbetriebe würden ihre Fahrer anhalten, die Fahrgäste auf die Maskenpflicht hinzuweisen.

Er erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass seit Mittwoch vergangener Woche Schilder in den Bussen angebracht seien, die die Fahrgäste bitten, freiwillig in den Bussen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Strey sagte zu, dass die Verkehrsbetriebe über kurz oder lang ihr Angebot an Fahrleistungen wieder aufstocken würden. Das werde der Fall sein, wenn die Schule wieder angehe und die Fahrgastzahlen wieder steigen.