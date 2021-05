Von einer „Überflutung“ des Uni-Wohngebietes mit E-Scootern berichtet am RHEINPFALZ-Lesertelefon Gabriele Sander. Immer wieder stünden dort die mit Akkus betriebenen Tretroller auf Gehwegen und in Hauszufahrten. Die Stadt sagt, dass Beschwerden aus dem Gebiet in Sachen E-Rollern bisher nicht zugenommen hätten.

„Wir werden hier regelrecht geflutet mit den E-Scootern“, erzählt Gabriele Sander am Lesertelefon. Rund um den Davonportplatz sind ihr rund ein halbes Dutzend der Roller aufgefallen. Sie habe nichts gegen die neuartigen Fortbewegungsmittel, bezweifelt aber, dass der Bedarf im Uniwohngebiet mit dem Angebot, sprich den abgestellten Rollern, übereinstimme.

Die Stadt erklärt, dass die Behörden mit dem Entfernen der Roller nichts zu tun habe. „Für das Entfernen der Roller zeichnen die Betreiber selbst verantwortlich“, heißt es aus dem Rathaus. Anwohner, denen falsch abgestellte Roller auffallen, könnten sich direkt an den Anbieter wenden. In Kaiserslautern sind E-Scooter von drei Anbietern unterwegs: Tier, Lime und Bird. Deren Kontaktdaten befinden sich nach Angaben der Stadt immer auf dem jeweiligen Fortbewegungsmittel. Ob das Uniwohngebiet nun ein „Hotspot“ in Sachen E-Scooter sei, könne von der Stadtverwaltung nur schwer beurteilt werden. „An die Stadt wurden bislang keine vermehrten Beschwerden über abgestellte E-Scooter im Uniwohngebiet herangetragen“, heißt es aus dem Rathaus.