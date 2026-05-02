Für die Pendlerradroute Bachbahn gibt es vorerst kein Baurecht. Gegen den Planfeststellungsbeschluss des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Koblenz ist Klage eingereicht worden, wie die Stadtverwaltung Kaiserslautern mitteilt.

Den beteiligten Kommunen – neben der Stadt Kaiserslautern die Ortsgemeinden Rodenbach, Weilerbach und Otterbach – liegen nach Angaben der Stadtverwaltung bislang keine Informationen zum Inhalt der Klage vor. Näheres wird erst mit der Klagebegründung erwartet. Deren Frist läuft Anfang Juni ab.

Petition gestartet

Ungeachtet des laufenden Verfahrens setzen die Stadt Kaiserslautern, die Verbandsgemeinden Weilerbach und Otterbach-Otterberg ihre Vorbereitungen fort. Dazu zählen die Ausführungsplanung, Ausschreibungsunterlagen, Abstimmungen sowie Maßnahmen des naturschutzfachlichen Ausgleichs.

Der Radweg „Pendlerroute Bachbahn“ findet laut Stadtverwaltung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in Kaiserslautern und im Landkreis Zustimmung. Eine Petition, die den Bau des Radwegs fordert, sei bereits gestartet worden. Nach Angaben der Stadt kann mit dem Freischnitt der Trasse und dem Rückbau der Gleise erst begonnen werden, wenn der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig ist und damit Baurecht besteht.