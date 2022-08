„Das war schon toll“, sagt Klaas Bergmann. Der emeritierte Professor für Experimentalphysik der TU Kaiserslautern wurde mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet – und das bereits zum zweiten Mal. „Das ist eher selten“, weiß Bergmann die Auszeichnung zu schätzen.

Noch immer ist er beeindruckt von der Zeremonie der Verleihung an der St. Kliment Ohridski Universität Sofia in Bulgarien. Zeremoniell eingekleidet im Talar und entsprechender Kopfbedeckung wurde Bergmann in der großen Aula mit einer Überraschung begrüßt: „Gaudeamus Igitur“ erklang es vom Chor auf der Empore, bis er seinen Platz auf der Bühne eingenommen hatte. „Das war sehr feierlich“, sagt er berührt. Begleitet wurde der Physiker von seiner Familie, auch die Enkelinnen waren dabei – eine große Freude für Bergmann. Seinen ersten Ehrendoktortitel hatte er 2005 an der Universität Riga entgegennehmen können.

Kontakte zu Forschern aus Osteuropa aufgebaut

Schon im Dezember 2019 traf die Nachricht bei Bergmann ein. Doch dann machte die Pandemie die Planung zweimal zunichte, bevor Bergmann endlich die Urkunde entgegennehmen konnte.

Es war 1992, als sich der Physiker „am runden Tisch“ mit seiner Arbeitsgruppe dazu entschied, Kontakte zu osteuropäischen Wissenschaftlern in verschiedenen Ländern aufzubauen. „Die Ausbildung dort war exzellent“, so Bergmann. Noch 15 Jahre aktiver Laufbahn vor sich, wusste er um den Vorteil für beide Seiten. So kamen jedes Jahr Mitarbeiter für mindestens drei Monate in den Fachbereich Physik zu Bergmann, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. „Das hat viel besser funktioniert als gedacht“, so Bergmann. Ab 1996 waren osteuropäische Mitarbeiter an 80 Prozent seiner Publikationen beteiligt. Sein Engagement, osteuropäische Wissenschaftler, insbesondere Physiker, in die europäische Forschungsszene zu integrieren, wurde in der jetzigen Auszeichnung hervorgehoben. Auf der Feier zu seinem 80. Geburtstag hat Bergmann neben seiner wissenschaftlichen Laufbahn dieses Kapitel in einer launigen Präsentation aufleben lassen.