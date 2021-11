Nach einem Jahr Corona-Pause kommen Schlittschuhfans in der Halle auf dem Gartenschaugelände wieder auf ihre Kosten. Am Freitagabend startete „KL on Ice“. Mit 150 Besuchern – mehr dürfen pandemiebedingt nicht zeitgleich auf die Eisbahn – war der Auftakt komplett ausgebucht. An der Kasse staute es sich etwas, hier und da hakte die Registrierung mit der Luca-App. Doch das Schlangestehen tat der guten Stimmung keinen Abbruch. War das Einchecken erledigt, konnten die meist jüngeren Gäste auf die Kufen und ihre ersten Runden drehen. Einige Kinder standen am Freitag wohl zum ersten Mal überhaupt auf dem Eis. Die Bahn ist nun täglich von 9 bis 12, 13 bis 15, 16 bis 18 und 19 bis 21 Uhr geöffnet. Wer sich in das eiskalte Vergnügen stürzen möchte, muss sich auf der Homepage der Stadt anmelden.