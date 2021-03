Es ist ein Bild, an das man sich wieder gewöhnen muss: Vor vereinzelten Geschäften in der Mall haben sich am Dienstagmittag teilweise lange Warteschlangen gebildet.

„Davon sind wir ausgegangen“, sagt Centermanagerin Sabine Friedrich. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Lockdown im Frühjahr habe sich das Centermanagement in Abstimmung mit den Shopbetreibern organisieren können. Entsprechend der Hygienemaßnahmen seien Markierungen auf dem Boden für die Mindestabstände angebracht worden. Die jeweiligen Shopmitarbeiter kontrollierten am Eingang die Nutzung von Desinfektionsmitteln und regelten den Einlass. „Für die Mallfläche außerhalb der Shops haben wir zusätzlich weiteres Sicherheitspersonal geordert, das auch die Fluchtwege frei hält.“ Strömen zu viele Kunden in die Mall, werde kurzfristig der Einlass gestoppt.