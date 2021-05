Ihm geht’s wie vielen in dieser Zeit. Sein Arbeitsplatz im Büro von KL.digital in der Bahnhofstraße hat Martin Wilke mit einem Platz im Homeoffice getauscht.

Für den Projektleiter, der seit über 20 Jahren in Kaiserslautern lebt und an der Technischen Universität Kaiserslautern Informatik studiert hat, ist das kein Problem. Im Umgang mit digitalen Medien kennt er sich aus. So gut, dass ihn die Stadt Kaiserslautern 2017 ins Team zur Vorbereitung des Bitkom-Wettbewerbs gerufen hat, bei dem Kaiserslautern unter den Top 5 gelandet ist. Vom Bitkom-Team zu KL.digital war der Weg für ihn vorgezeichnet. Dort setzt er sein Wissen ein, um die Digitalisierung in Kaiserslautern weiter zu entwickeln. „Wir sind auf einem guten Weg“, so der Informatiker, der maßgeblich für die Übertragung der Sitzungen von Stadtrat und seinen Ausschüssen aus der Fruchthalle und dem Ratssaal verantwortlich zeichnet.

Die Livestreams bedeuteten für ihn anfangs eine Herausforderung, erinnert er an Hybridsitzungen, bei denen ein Teil der Stadträte der Sitzung in der Fruchthalle, ein anderer Teil der Sitzung von zu Hause mittels Videokonferenzsystem folgten. Von Anfang an großen Wert legte Martin Wilke auf ein gutes Videobild. „Neben gesprochener Sprache vermitteln auch Gestik und Mimik eine Botschaft.“ Eine gute Übung für ihn waren die ersten Kultur-Livestreams zu Beginn der Pandemie aus der Fruchthalle. Die hat er zwischenzeitlich an das Technik-Team der Fruchthalle übergeben.

Leiter des Arbeitskreises Bildung

Als Projektleiter ist der aus der Eifel stammende Informatiker, der vor seiner Tätigkeit bei der Stadt Kaiserslautern bei einem in Kaiserslautern ansässigen Unternehmen für Finanzmarktlösungen tätig war, auch Ansprechpartner in Sachen Digitalisierung der Schulen. Zusammen mit Wolfgang Ernst vom Referat Schulen ist er dabei, den Digitalpakt für Schulen umzusetzen. Das bedeute nicht nur, Schulen ans Glasfasernetz anzuschließen, dazu gehöre auch eine entsprechende Lernplattform, die von Schülern und Lehrern unkompliziert zu nutzen ist. Weiter obliegt ihm die Leitung des Arbeitskreises Bildung, dem Vertreter von Schulen, Hochschule und Technischer Universität angehören. Kraft für seine Arbeit tankt Martin Wilke bei Spaziergängen im Pfälzerwald.