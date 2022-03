Mit einer Online-Umfrage sollen die Eltern von Kita-Kindern zu ihrem Betreuungsbedarf befragt werden. Dabei soll nicht nur erfasst werden, wie lange die Kinder pro Tag betreut werden sollen, sondern auch von wann bis wann am Tag und welchen Träger die Eltern präferieren.

Angestoßen hat die Umfrage der Stadtelternausschuss. Jan Hastrich vom Referat Eltern und Sport erläuterte, dass die Informationen im Grunde meist schon durch die Anmeldung der Kinder vorliegen, in der Vergangenheit – weil nicht notwendig – aber nicht gänzlich ausgewertet wurden. Ab April solle unter anderem zusätzlich erfasst werden, ob der von den Eltern angemeldete Bedarf nur an einzelnen oder an allen Wochentagen besteht. Aktuell gebe es verschiedene Wege, die Informationen zu erheben. Daher sprach sich Sabine Metz vom Stadtelternausschuss dafür aus, die exakten Bedarfe bei allen Eltern noch einmal abzufragen und mit den vorliegenden Infos zu vergleichen. Immer wieder ändere sich der Betreuungsbedarf nach der Anmeldung des Kindes. Aktuell gebe es große Qualitätsunterschiede bei Bedarfsabfragen durch Kita-Leitungen, deshalb wünsche man sich einen standardisierten Fragebogen, um Veränderungen einheitlich zu erfassen. Das helfe dann der Stadt bei der Planung. Eine Online-Umfrage aus dem Vorjahr sei womöglich zu umfangreich gewesen, schätzt Metz. Die Rücklaufquote lag laut Verwaltung nur bei 30 Prozent. Daher plädierte Metz diesmal für einen Fragebogen.

Das sei für die Verwaltung nicht zu stemmen, sagte Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU), die Intention des Elternausschusses könne sie aber nachvollziehen. Nun soll es eine weitere, kurze Online-Umfrage geben, die mit dem Elternausschuss erarbeitet wird. Der Jugendhilfeausschuss votierte mehrheitlich dafür.