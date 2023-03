Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tobende, spielende Kinder sind in den 57 Kindertagesstätten in der Stadt in den vergangenen Wochen zur Seltenheit geworden. Um in Kontakt zu bleiben und Eltern eine Pause zu verschaffen, gehen Erzieherinnen teils ungewöhnliche Wege. Und sie reagieren damit auch auf Aussagen von Kolleginnen, die am RHEINPFALZ-Lesertelefon ihre Arbeitssituation bemängelt hatten.

„Es fehlt das Wichtigste an der Kita“, sagt Gabriele Franzinger, Leiterin der Kita Waldwichtel in Mölschbach – nämlich die 40 Kinder. So geht es auch den Kolleginnen der Kita