Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Dansenberg wird die Kita Villa Winzig fortgeführt. „Die Information hat Klarheit gebracht“, betonte Ortsvorsteher Franz Rheinheimer bei einer Sitzung des Ortsbeirats Dansenberg am Mittwochabend im evangelischen Gemeindehaus. Vorausgegangen war eine hitzige Diskussion über die Personalsituation und die Ausstattung der Kita Villa Winzig sowie das Anliegen, die Grundschule Dansenberg zur Ganztagsschule in Angebotsform auszubauen.

Für die Kita Villa Winzig, ursprünglich als Provisorium geplant, seien keine konzeptionellen oder räumlichen Veränderungen geplant, da keine längeren Öffnungszeiten angestrebt