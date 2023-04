Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Abschied von der Kindertagesstätte St. Anton am Samstag ließen sich Eltern und Ehemalige nicht entgehen. Noch einmal in Erinnerungen schwelgen, einen Blick in die Spielecke und in Fotobücher werfen: Das war vielen Besuchern ein persönliches Bedürfnis. Nur noch wenige Tage, und Kinder und Erzieherinnen werden in der neuen Kita St. Norbert ein zu Hause finden.

Da stehen sie um einen runden Tisch und blättern in Fotoalben: Tanja, Sahra, Kai, Sandra, Steffi, Jürgen und Andre. Alle um die 40. Damals Kinder, die sich heute als Erwachsene noch