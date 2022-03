Einer Vereinbarung mit dem Landkreis Kaiserslautern zum Einsatz von Kindertagesstätten-Sozialarbeit hat der Ortsgemeinderat zugestimmt. Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) sagt, entstünden Bruchmühlbach-Miesau keine kosten. Um Chancengleichheit zu fördern, indem niedrigschwelliger Zugang für Familien zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten ermöglicht wird, setze die Kreisverwaltung Kita-Sozialarbeit ein, die vom Kreis finanziert werde. Im Rahmen der Weiterentwicklung von Kindertagesstätten in Wohngebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf sei die Kita An der Storchenwiese in Buchholz ausgewählt worden.