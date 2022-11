Die neue Kindertagesstätte im Ortsteil Bruchmühlbach wird deutlich teurer als 2021 bei der Planung gedacht: Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) in der Gemeinderatssitzung am Freitagabend erläuterte, gibt es bei den Estricharbeiten eine Kostensteigerung von 23 Prozent (8970 Euro). Der Auftrag ging an eine Firma aus Nanzdietschweiler für 48.573 Euro. Bei den Tischlerarbeiten für Türen und Möbel wurde die Kostenschätzung um 23 Prozent (18.227 Euro) überschritten. Den Auftrag für diese Arbeiten erhielt eine Firma aus Landstuhl für 97.588 Euro. Auch für die Kücheneinrichtung lag die Angebotssumme mit Mehrkosten von 20.230 Euro deutlich über dem ursprünglichen Plan. Hier erhielt eine Firma aus Sulzbach für 79.730 Euro den Zuschlag.