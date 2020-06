Großer Tag für die jüngsten Bürger im Stadtteil Miesenbach: Am Altenwoog, neben der Neuapostolischen Kirche, ist mit dem ersten Spatenstich am Freitag der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte gestartet. Die Einrichtung wird neben der Kita in der Albert-Schweitzer-Straße die zweite Kita in Miesenbach und die vierte Kita in der Trägerschaft der Stadt Ramstein-Miesenbach sein. Wegen der starken Geburtenjahrgänge, aber auch wegen der Herausforderungen des neuen Kita-Plus-Zukunftsgesetzes, hatte der Kreis bei der Bedarfsplanung für Ramstein-Miesenbach 90 fehlende Plätze im Kitabereich prognostiziert, erklärte Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler (CDU). Die Kosten des Kita-Neubaus werden sich auf 2,3 Millionen Euro belaufen. Zuschussfähig davon sind nach den Richtlinien des Landkreises 1,4 Millionen Euro. Der Bewilligungsbescheid des Landes – es handelt sich hier um Bundesmittel – beträgt 45 Prozent, gedeckelt auf 600.000 Euro. Ein Kreiszuschuss in Höhe von 360.000 Euro wurde mit eingeplant. Allerdings steht diese Zusage noch aus. Der Eigenanteil der Stadt Ramstein-Miesenbach beläuft sich auf 1,35 Millionen Euro. Nach Fertigstellung der Kita im August 2021 werden in der Großgemeinde über 400 Kinder einen Kindergartenplatz haben.