Für vier Millionen Euro hat die Stadt Kaiserslautern in der Julius-Küchler-Straße eine neue Kindertagesstätte errichtet: Die frühere, einige hundert Meter entfernte, Kita Mini Max ist seit Mitte September in die neuen Räume umgezogen. Was die Kinder und Eltern dort erwartet, und welchen Vorteil die Lüftungsanlage gerade jetzt bietet.

„Wir haben jetzt die ersten Wochen hinter uns. Da sind wir noch ein bisschen im Findungsprozess, aber wir fühlen uns schon sehr wohl in unseren neuen Räumen“, erzählt