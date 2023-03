Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kindertagesstätte in Mölschbach fehlt es an Raum und Personal. Für den Ortsbeirat war dies am Donnerstag Anlass, die Verwaltung aufzufordern, die Räumlichkeiten der Ortsverwaltung für eine mögliche Erweiterung der Kita zu überprüfen und dem Ortsvorsteher einen kleineren Raum als Sprechzimmer zur Verfügung zu stellen.

Gabi Franzinger, die Leiterin der Kita, berichtete, dass die Einrichtung im Gebäude der Ortsverwaltung räumlich und personell an ihre Grenzen stoße. Die Zahl der