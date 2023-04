Bislang unbekannte Täter sind in die Kindertagesstätte St. Michael im Ortsteil Erzhütten/Wiesenthalerhof eingebrochen und haben dabei einen hohen Sachschaden verursacht.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hat die Leiterin der Katholischen Kindertagesstätte St. Michael am Donnerstagmorgen den Einbruch in die Einrichtung bemerkt. Ein Fenster und mehrere Türen waren aufgehebelt beziehungsweise aufgebrochen worden. Die Täter erbeuteten einen Videoprojektor sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nehme auch jede Polizeidienststelle entgegen.