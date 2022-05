Lautstark bewegte sich am Mittwochvormittag ein Demonstrationszug von Beschäftigten an Kindertagesstätten durch die Stadt, um auf ihre Arbeitsbedingungen und die Bezahlung aufmerksam zu machen. Mit Trillerpfeifen und Trommeln zogen die rund 150 Personen – so viele waren laut Ordnungsamt angemeldet – bis zum Schillerplatz, wo eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi stattfand. Die hauptsächlich weiblichen Demonstrierenden forderten, den Beruf der Erzieherin und des Erziehers wieder attraktiver zu machen, indem die Arbeitsbelastung gesenkt und die Bezahlung gehoben wird. Auf Transparenten machten sie ihre Belastung und Forderungen deutlich wie „Dauerstress macht krank“, „Man kann keine Erzieher backen! Macht den Beruf wieder attraktiv!“ oder „Qualität braucht mehr Personal“.

„Komplett geschlossen ist nur die Kita Davenportplatz“, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage nach Auswirkungen auf den aktuellen Betrieb mit. Es gab für alle Kitas eine Notbetreuung, hieß es weiter.