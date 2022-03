„Wenn uns die Wettergötter wohlgesonnen sind, erwarten wir bereits am nächsten Wochenende den Beginn der Kirschblüte“, teilt der Verein Japanischer Garten Kaiserslautern mit. Dank des milden Winters wäre es die früheste Kirschblüte, die der Japanische Garten seit seiner Eröffnung (im Jahr 2000) gesehen hat.

Um die Kirschblüte für die Besucher erlebbar zu machen, verlängert der Japanische Garten seine Öffnungszeiten im Rahmen der Winteröffnung an den beiden folgenden Wochenenden: Der Park ist dann am Samstag und Sonntag, 12. und 13. März sowie am 19. und 20. März, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro pro Person, ermäßigt 5,50 Euro. Der Imbiss Bunkyo-an ist an den Tagen geöffnet