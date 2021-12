Wieso feiern wir am 24. Dezember? Dorothee Wüst, Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, weiß die Antwort.

Heute glänzen die Lichter am Weihnachtsbaum, die Geschenke liegen parat, das Essen schmurgelt im Topf. Mancherorts werden Lieder gesungen und Gedichte rezitiert. Und im Gottesdienst wird von einem Kind erzählt, das in einer Krippe liegt und auf seine Weise die Welt verändert hat. In diesem Kind verlässt Gott den Himmel, um den Menschen liebevoll nah zu sein. Damals wie heute. Das feiern wir.

Eigentlich feiern wir das erst morgen. Aber bei uns passiert für viele das Weihnachts-Wesentliche nicht am 1. Feiertag, sondern heute, am Vorabend, am Heiligabend. Familie, Liebe, Frieden. Alles soll stimmen an diesem besonderen Tag. Die Erwartungen sind hoch. Alle Jahre wieder.

Nicht nur, aber auch Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. Auch in diesem Jahr werden wir nicht aus vollem Herzen „O du fröhliche“ schmettern und anschließend unbeschwert beisammensitzen. Noch immer sind wir maskiert und auf Abstand. Beim Weihnachtsessen werden wir über Omikron und Impfpflicht diskutieren und uns fragen, ob unser Leben jemals wieder normal sein wird. Nach Corona.

Nicht für alle Menschen ist Weihnachten der Höhepunkt des Jahres

Aber auch ohne Corona ist Weihnachten für viele Menschen nicht der wunderbare Höhepunkt des Jahres, sondern der Tag, vor dem sie sich am meisten fürchten. Ausgerechnet das Fest der Feste ist ein Brennglas für Einsamkeit, Kälte, Streit. Alle Jahre wieder. Je süßer die Glocken klingen, desto bitterer stößt Menschen auf, dass ihr Leben nicht so ist, wie es sein soll. Aber gerade für die wird es Weihnachten. Gerade für die.

In einer dunklen Nacht kommt unter höchst widrigen Umständen ein Kind in einem Stall zur Welt. Menschen sind auf dem Weg zu diesem Stall. Sie sind nicht fein gekleidet und bester Stimmung. Sie sind Verirrte und Verwirrte, Orientierungslose und Suchende, Verängstigte und Sehnsüchtige. Wie wir. Und in diesem Stall irgendwo im Nirgendwo bei einem Gott, der das versteht, geht ein Licht auf. Gott lässt mich nicht allein. Ich bin wertvoll, finde Orientierung, bekomme Mut. Und gehe meinen Weg weiter. Ins Leben. Alle Jahre wieder. Alle Tage wieder. In diesem Sinne: Frohe und gesegnete Weihnachten Ihnen allen!

Adventskalender

Heiligabend ist am 24. Dezember. Das steht fest. Bis heute haben sich da einige Fragen gestellt. Im Adventskalender der „Pfälzischen Volkszeitung“ haben wir sie bis Weihnachten täglich von Experten beantworten lassen.