Die Hochschulprofessoren Peter Arnold und Torsten Laux erzielten mit der Sängerin Antonietta Jana mehr Wirkung, als so manche Großbesetzung mit Orchester und Solisten.

Die evangelische Kirche Erfenbach erlebte am Samstag bei einem Friedenskonzert in der Kombination aus Lesung von Friedenstexten (Arnold) mit Vokal- und Instrumentalmusik und dies zusätzlich bei einer weiteren Uraufführung von Torsten Laux mehr Kontemplation, Identifikation und Internalisierung als bei mancher Monumentalaufführung. Das erstaunlich große Publikum zur Nachmittagsstunde erlebte ein emphatisches musikalisches Bekenntnis zu Humanität, Integrität und Solidarität mit der angedachten Friedensbotschaft; es spürte die Aufrichtigkeit intensiver Empfindungen, die in den Aufführungen mitschwangen.

Hornist Peter Arnold hatte mit der Eigenkomposition für Waldhorn solo schon den elegischen Grundton der Veranstaltung als Auftakt vorweggenommen. Seine in spätromantischer Ausdrucksweise gehaltenen Kantilenen wirkten pastos, offenbarten trotz liedhafter Melodiebögen auch infolge häufiger Lagenwechsel und großer Intervallsprünge selbst auferlegte hohe spieltechnische Hürden, die er tonlich bravourös meisterte.

Meistwerk aus Meisterhand

Dem stand der überlegen disponierte Vortrag eines Meisterwerks auf der Orgel durch Laux in nichts nach: Bachs Präludium und Fuge in G-Dur offenbarte im Präludium einen packenden gestalterischen Zugriff und leitete über zu einer Fuge in bestechender Präzision aller organisch fließenden Abläufe. Laux durchleuchtete in seiner Strahlkraft dieses Wunderwerk kontrapunktischer Verästelungen und Verschlingungen in allen Facetten und Finessen.

Auf den ersten Blick mutet die Besetzung aus Blasinstrument (hier: Waldhorn), Singstimme (Mezzosopranistin Antonietta Jana) und Klavier (Laux) befremdlich an. Sie knüpft aber an eine frühromantische Tradition an, die schon bei Schubert zu schönster Blüte trieb. „Der Hirt auf dem Felsen“ ist eine solche Kostbarkeit, wobei Laux die Klarinette in A durch das Horn ersetzte – aber ansonsten auch die subtile Textausdeutung in dieser Uraufführung zum Thema „Dona nobis pacem“ anstrebte und auf der Orgel anstelle Schuberts Klavierpart realisierte. Chapeau!

Ergreifende Botschaft vom Frieden

Die Sängerin formte mit großem gestalterischem Atem und spürbar ergriffen von der textlichen Friedensbotschaft die intensiven melodischen Spannungsbögen: Ein dezentes Messa di voce (Anschwellen) als Ausdrucksmittel vermittelte steigernde Intensität, die sich instrumental in großen Intervallsprüngen und exaltierter Harmonik (Chromatik, alterierte Akkorde) ausdrückte. Eine schier berstende Hochspannung baute sich auf, verdichtete sich klanglich, veränderte sich harmonisch und entlud sich erst in einer harmonischen Schlusskadenz. Ein klassisch-romantisches Grundmuster, das Laux aber mit neuem Leben füllte. Das Verarbeiten von Zitaten aus weltlicher und kirchlicher Musik, das Kombinieren ungewöhnlicher Effekte könnte man als collagenhaft empfinden, diente aber hier dem Ausdrucksbedürfnis nach einer Synthese aus Tradition und Progression.

Dass die Kombination der drei völlig unterschiedlichen Interpretationsmuster (grundierendes Tasteninstrument, umrankendes Blasinstrument und Singstimme) in der Musikgeschichte mehrfach als Bereicherung empfunden wurde, zeigte sich nachfolgend in Werken von Otto Nicolai (Sephardische „Himmelsgesänge“) und Cesar Franck, immer eingedenk der Aufführungspraxis, dass die Nuancen der Textbehandlung und Ausdeutung das Wesentliche sind, die genannten Instrumente umranken, ja nur zart umschmeicheln. Dabei gelang eine superbe Ausgewogenheit und stilistische Angemessenheit von Seltenheitswert.

Füllhorn der Empfindungen

Wahrlich im eigentlichen und übertragenen Sinn goss Arnold ein ganzes Füllhorn an poetischen, lyrischen und romantischen Empfindungen aus, als er das Nocturne von Franz Strauss mit Klavierbegleitung von Laux zelebrierte. „Dieser Strauss“ war selbst über 40 Jahre Solohornist an der Bayerischen Hofoper in München und schrieb dem Instrument die einfallsreichsten Stimmungsbilder zu, die Arnold am Nerv traf. Man war zwar nicht basserstaunt, aber dennoch verwundert über den großen Tonumfang des Horns bis hinunter in Bassregionen und auf den Flügeln des instrumentalen Gesangs bis hinauf in Diskantbereiche.

Arnold blieb ansatztechnisch stets überlegen und souverän, von ihm gingen die meisten Momente der Faszination bei diesem Friedenskonzert aus. Zum Ausklang ein „Himmelsbrot“, so die freie Übersetzung des „Panis angelicus“ von Cesar Franck, das in den emphatischen Aufschwüngen und im Jubelton der strahlenden Gesangsstimme alle mitnahm.