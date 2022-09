Die neue Kinderkirchengruppe der protestantischen Kirche in Mehlingen startet am Donnerstag, 8. September. Acht- bis Zwölfjährige sind eingeladen, zwischen 15 und 17 Uhr im Gemeindehaus in der Spelzenhofstraße vorbeizukommen und gemeinsam zu spielen, zu basteln, biblische Geschichten zu hören und sich einfach auszutauschen. Geleitet wird die Gruppe von Pfarrerin Ute Samiec und Gemeindereferentin Saskia Kellner. Die weiteren Treffen finden immer am ersten Donnerstag des Monats statt.

Auch für Jugendliche gibt es ein Angebot der Kirchengemeinde. Junge Menschen ab 14 Jahren können ab sofort immer am ersten Mittwoch eines Monats ebenfalls im Gemeindehaus zusammenkommen. Von 19 bis 21 Uhr sollen sie nach der langen corona-bedingten Pause wieder Gelegenheit haben, außerhalb der Schule Zeit miteinander zu verbringen, über Dinge zu reden, die ihnen wichtig sind, Pizza oder Plätzchen zu backen oder auch Spiele wie Escape-Room auszuprobieren. „Wir wollen den Jugendlichen Raum geben, ihre eigenen Ideen einzubringen“, sagt Pfarrerin Samiec. Anmelden müssen sich die Kinder und Jugendlichen nicht, „wer sich angesprochen fühlt, kann kommen“.