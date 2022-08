Sind die 25 Stare, die am Freitagabend auf einem Areal von 25 auf 25 Meter neben der Fahrbahn im Tränkwald 4 in Rodenbach tot aufgefunden wurden, durch einen Stromschlag ums Leben gekommen? Das können auch die Pfalzwerke nicht mit letzter Sicherheit sagen.

Für die Jugendfeuerwehr Ramstein war es eine willkommene Übungseinheit, für die Fische im Streitwiesensee überlebenswichtig: Am Montagabend wälzten die Nachwuchsfeuerwehrleute das Wasser des Angelweihers einmal komplett um. Sie reagierten damit auf einen Hilferuf des Westricher Angelsportvereins Ramstein.

Am Dienstag war die Feuerwehr an zwei Weihern vor dem Siegelbacher Zoo im Einsatz: Weil die Fische in den Gewässern nicht mehr genug Sauerstoff zum Atmen hatten, streckten sie die Köpfe über die Wasseroberfläche und schnappten nach Luft. Die Feuerwehr kam zu Hilfe.

Seit 1963 werden Theateraufführungen auf der Burg- und Schlossruine Nanstein geboten. In diesem Jahr müssen die Burgspieler die Saison früher beenden als geplant.