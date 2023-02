Tobias Wiesemann, Vorsitzender des Fördervereins Warmfreibad, ist optimistisch, dass es bis zum Start der Freibadsaison eine Lösung für die Gastronomie im Warmfreibad gibt. Lange Jahre versorgten die Betreiber des SOC-Sportparks auch die Badegäste mit Essen und Getränken. „Die haben sich aber rausgezogen“, so Wiesemann. Bei einer Vorbesprechung zur Badesaison sei deshalb vereinbart worden, sich die Situation vor Ort anzuschauen. Das sei mit Vertretern der Stadtverwaltung am Mittwoch passiert. Jetzt werde eine Wiedereinrichtung der Gastronomie im alten Kiosk in Richtung Volkspark angestrebt. „Die Verwaltung gab sich hier sehr pragmatisch. Vom Förderverein können wir unterstützen, Bewerber gibt es auch“, so Wiesemann. Die Wiederaufnahme des Betriebs im alten Kiosk hätte den Vorteil, dass sich perspektivisch eine Ausgabestelle hin zum Volkspark öffnen ließe. „Dann würden gleich zwei Freizeiteinrichtungen in der Stadt profitieren.“ Der alte Kiosk stand zuletzt zehn Jahre lang leer.