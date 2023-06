Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Saal des Restaurants „Weisse Laterne“ im Obergeschoss des Hauses Ecke Eisenbahnstraße/Osterstraße hat Eduard Meyer am 10. Dezember 1908 einen Central-Kinomatographen eröffnet. Eine Einrichtung, gegen die es durchaus Bedenken gab, fürchtete man doch „Ungehörigkeiten“ im dunklen Saal.

In seiner Werbung kündigte Meyer ein „Theater lebender, singender, sprechender und tanzender Photographien“ an. Zur Eröffnung präsentierte er in seinem