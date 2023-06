Nach einer Krankheitspause startete Chris Ziehmer am Wochenende in der ersten Triathlon-Bundesliga am Schliersee. Der Kindsbacher konnte sich nach einem guten Schwimmen über 750 Meter im Schliersee in der ersten Radgruppe positionieren. Die Radstrecke verlief flach, bis es die letzten 3,8 Kilometer mit 350 Höhenmetern auf den Spitzingsattel führte und von dort an den Spitzingsee zur Laufstrecke. Ziehmer kam in siebter Position zum Laufen und konnte diese bis ins Ziel halten. In der Mannschaftswertung schaffte er es mit dem HYLO Team Saar auf den zweiten Platz.