Die Vollsperrung der L395 zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Kindsbach wird am Freitagabend wieder aufgehoben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit. Die Kaiserstraße war für den Neubau eines Rad- und Gehwegs sowie für Querungshilfen seit Wochen gesperrt. Die Arbeiten an den Mulden und der Entwässerung am Ortseingang aus Richtung Einsiedlerhof sind noch nicht abgeschlossen und werden bis kommenden Mittwoch, 20. Mai, beendet. Dafür muss die Straße jeweils zwischen 8 und 16 Uhr abschnittsweise halbseitig gesperrt und der Verkehr per Ampel geregelt werden, so der LBM. Das Kindsbacher Gewerbegebiet ist wieder aus beiden Richtungen erreichbar.

Viele Termine in Wertstoffhof schon ausgebucht

Damit steht endgültig fest, dass der dortige Wertstoffhof des Landkreises am kommenden Montag, 18. Mai, nach mehrwöchiger Schließung um 13 Uhr wieder seine Türen öffnet, teilt Michael Mersinger, Fachbereichsleiter Abfall- und Wasserwirtschaft bei der Kreisverwaltung, am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Wie schon im großen Wertstoffhof der ZAK im Kapiteltal seien auch in Kindsbach bis auf Weiteres nur Anlieferungen nach vorheriger Anmeldung möglich. Dafür können Termine mit einem Zeitfenster von zwei Stunden online unter wsh.zak-kl.de und telefonisch 0631/34117-0 vereinbart werden. Pro Monat ist nur ein Anliefertermin möglich. Obwohl der Kindsbacher Wertstoffhof seine Öffnungszeiten erweitert hat und nun montags, dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr angefahren werden kann, sind in der kommenden und der darauf folgenden Woche schon viele Tage ausgebucht.