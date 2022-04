Von Verkehr und Klimawandel über die Welt der Pilze bis hin zur Quantenphysik – am Mittwoch, den 4. Mai, startet die Kinder-Uni an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern in die nächste Runde. An sechs Mittwoch-Terminen erhalten Kinder zwischen acht und zwölf Jahren Einblicke in die Forschung. Die Veranstaltungsreihe – dieses Jahr wieder in Präsenz – ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Auf dem Programm der Kinder-Uni stehen sechs Termine, die in die Bereiche Physik, Wirtschaftswissenschaften, Bauingenieurwesen, Biologie, Architektur sowie Elektro- und Informationstechnik eintauchen.

Anmeldung erforderlich

Zum Auftakt am 4. Mai erklärt Elke Neu-Ruffing (Lehrgebiet Biophysik und Quantensensorik) anhand von optischen Experimenten, aus was Licht besteht. In der darauffolgenden Woche zeigt Daniel Heyen (Lehrgebiet VWL, Umweltökonomik) auf, wie Spieltheorien in der Forschung zum Einsatz kommen.

Am 18. Mai geht es weiter mit einem umweltrelevanten Thema: Wilko Manz (Institut für Mobilität & Verkehr, imove) verdeutlicht, was jeder Einzelne im Alltag tun kann, um Umweltbelastungen durch den Verkehr abzumildern. Eine Woche später nimmt Matthias Hahn (Lehrgebiet Phytopathologie) die Teilnehmenden mit in die Welt der Pilze und erklärt, wo Pilze überall vorkommen und was sie so vielseitig macht.

Strom setzt den Schlusspunkt

„Junge Architektur“ ist das Thema von Max Zitzelsberger (Lehrgebiet Tektonik im Holzbau) am 1. Juni. Den Schlusspunkt am 8. Juni setzt Bernhard Hauck (Lehrgebiet Leistungselektronik). Er stellt dar, was Strom im Alltag für uns macht und wie sich Strom gewinnen lässt.

Zum Auftakttermin am 4. Mai um 16 Uhr lädt die TU interessierte Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher in Gebäude 46, Hörsaal 270 ein. Alle weiteren Kinder-Uni-Vorlesungen finden im Gebäude 52, Hörsaal 207, statt. Ausnahme: am 1. Juni. Da ist es in Hörsaal 206. Kinder, die mindestens vier Vorlesungen gegen Nachweis besucht haben, erhalten eine Diplom-Urkunde. Hierfür können sie sich ihre Teilnahme jeweils vor Beginn in einem Kinder-Uni-Ausweis dokumentieren lassen.

Info

Zu den Vorlesungen ist eine Anmeldung im Internet erforderlich.