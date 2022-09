Fast auf den Tag genau feiert die Kinderunfallkommission Kaiserslautern (KUK) ihr 20-jähriges Bestehen – mit einem Fest rund um die Verkehrssicherheit. Am Freitag steigt die offizielle Feier im Volkspark. Die Plakate zum Jubiläum hängen aber schon jetzt an vielen Stellen der Stadt und wurden am Montag stolz von Mitgliedern und Sponsoren eingeführt – mit bereits festlicher Stimmung.

An der Bushaltestelle Benzinoring wurden noch fröhlich die roten Luftballons aufgeblasen für das gemeinsame Foto. Schließlich sind 20 Jahre Arbeit für mehr Sicherheit für Kinder auf ihren Schulwegen ein guter Grund zum Feiern. Und gefeiert wird am Freitag, 23. September, im Volkspark. Vorab jedoch wurden schon mal feierlich die Plakate an den Bushaltestellen, Laternen und Mauern in der Stadt aufgehängt. 100 Stück sind es insgesamt. Alle mit dem Maskottchen Sam – ein Zebra im blauen „KUK“-Shirt – und mit dem Motto: „Verkehrssicherheit für unsere Kinder.“

Im September 2002 wurde die Kinderunfallkommission Kaiserslautern gegründet. Damals war mit „54 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Kindern der höchste Stand seit zehn Jahren erreicht“, heißt es in der Pressemitteilung zum Jubiläum. Mit dem Ziel, eine Vernetzung der Verkehrssicherheitsarbeit auf örtlicher Ebene zu ermöglichen, die Kinderbeteiligung bei Verkehrsunfällen zu reduzieren, unfallbegünstigende Faktoren zu beseitigen und das Verkehrsverhalten der Erwachsenen zu verbessern, vereinigte sich eine Gruppe Menschen, die sich mit verschiedenen Aktionen und weiten Vernetzungen für die Verkehrssicherheit von Kindern einsetzten – bis heute.

Bundesweit ein gefragtes Vorbild

Seitdem ist die Rate der schweren Verkehrsunfälle, an denen Kinder beteiligt sind, stark zurückgegangen. „Wir haben nun seit Jahren schon keine durch einen Verkehrsunfall schwer verletzte oder verstorbene Kinder mehr. Das freut uns sehr“, sagt die Pressesprecherin der Kommission Petra Rödler – noch immer mit Luftballons in den Händen. „Trotzdem müssen wir weitermachen und dürfen uns nicht darauf ausruhen.“ Der Vereinsvorsitzende, Polizeidirektor Ralf Klein, konnte krankheitsbedingt bei der Plakataktion nicht persönlich teilnehmen, ließ jedoch schriftlich vermerken: „Die KUK ist bundesweit ein gefragtes Vorbild für Prävention der schwächsten Verkehrsteilnehmenden.“

Das große Engagement der Beteiligten und der zahlreichen Sponsoren soll am Freitag ausgiebig – und verkehrssicher – zelebriert werden. Von Fahrradparcours, Street Soccer, interaktiven Verkehrs- und Geschicklichkeitsspielen, Kart-und Fahrradsimulatoren und, und, und wird es jede Menge zu sehen, zu erleben und zu lernen geben. Etwa 500 bis 600 Kinder der Lautrer Grundschulen haben sich für den Aktionstag bereits angemeldet. „Wir freuen uns auf viele weitere kleine und große Gäste im Volkspark“, lädt Klein zu einem Tag voller Spiel, Spaß und Wissenswertem rund um die Sicherheit im Straßenverkehr ein.