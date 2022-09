Traumhaftes Wetter und traumhafte Stimmung: Besser hätte es nicht laufen können beim Fest zum 20. Jubiläum der Kinderunfallkommission Kaiserslautern (KUK) am Freitag im Volkspark. Mit bunten Aktivitäten, lustigen Maskottchen und lautem Kinderlachen feierte die Kommission.

Schere, Stein, Papier – und rein in die Ringe! Das war nur eine von vielen Disziplinen an diesem Vormittag. In zwei Teams sollten die kleinen Sportskanonen so schnell wie möglich über die auf dem Boden liegenden Ringe sprinten. Am Ziel schnell abschlagen und schon durfte der nächste Kamerad den „Schnick-Schnack-Schnuck-Sprung“ wagen.

Wessen Team als erstes beim Parcours durch war, hat natürlich gewonnen und durfte sich einen Stempel auf dem Lauf-Zettel abholen. Die Schule, deren Schülerinnen und Schüler die meisten Stempel gesammelt hat, hat sich automatisch für das Theaterprojekt der KUK in Kooperation mit dem Pfalztheater im nächsten Jahr qualifiziert.

Gewinner machen eigenes Theaterstück

„Das Theaterstück, das sich die Kinder zusammen mit der Theaterpädagogin des Pfalztheaters vorab selbst ausdenken, dreht sich rund um die Thematik Verkehrsgeschehen und die Verkehrserziehung“, erzählte Wolfgang Ernst, Mitglied der Geschäftsführung der KUK und Leiter des Referats Schulen der Stadtverwaltung.

„Zum Abschluss wird das Stück auf der Werkstattbühne vor Publikum aufgeführt. Die Kinder sind immer mit großer Begeisterung dabei und wir erzielen dadurch einen wichtigen Nachhaltigkeitseffekt in der Verkehrserziehung“, ergänzt er.

Rund 500 Grundschüler dabei

Rund 500 Grundschüler waren am Vormittag im Volkspark mit dabei. An jeder Station, gestiftet von den vielen Mitgliedern der Kommission, vom Referat Sport und Jugend bis hin zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, war eine ganze Reihe von glücklichen Gesichtern zu sehen. „Alle waren sehr gut gelaunt und hatten viel Spaß“, bestätigte auch das gestreifte „KUK“-Maskottchen Sam.

Den gesamten Vormittag lang wurde das Zebra geknuddelt, fotografiert und durfte auch selbst mit den Kids so manche Station absolvieren. Vom Soccer-Spielfeld über den zielgenauen Säckchenwurf bis hin zu einem Reaktionstest unterm Zelt, bei dem man blitzschnell auf farblich aufleuchtende Platten hauen musste. Ach ja, und einen Fahrrad-Simulator gab es auch noch.

Wer sich nicht unbedingt sportlich oder spielerisch betätigen wollte, stand am wohlduftenden Burger-Wagen der Firma Boll Schlange, ließ sich von der Feuerwehr über die großen und kleinen Funktionen eines Feuerwehrwagens aufklären oder machte sich beim Rettungsdienst über die Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen schlau.