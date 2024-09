Großer Spaß für kleine Kulturfans: Die Show „Eule findet den Beat – mit Gefühl“, eine Inszenierung von Cristiana Garba und Christina Anders (Raack) nach dem gleichnamigen Hörspiel, ging im ausverkauften Kaiserslauterer Kulturzentrum Kammgarn über die Bühne.

Sie ist blaugelb, liebt Musik und ist in deutschen Kinderzimmern mittlerweile voll angekommen: Eule, die wohl coolste Vermittlerin musikalischer Abenteuer ist auf großer Entdeckungsreise. Mit enormem Erfolg – seit Erscheinen des Debüt-Hörspiels von Charlotte Simon, Nina Addin und Christina Anders verkauften sich die mittlerweile drei Eule-Alben rund eine halbe Million Mal. Seit 2016 steht die arglose Eule in der Inszenierung von Christina Anders und Cristiana Garba auch auf der Theaterbühne und versetzt Kinder und Eltern in Begeisterung. Und wer nun traurig ist, dass er oder sie diesmal keine Karte mehr ergattern konnte, dem sei verraten, dass die Eule am 27. April 2025 wieder in Lautern gastiert, dann mit dem Programm „Entdeckerflug durch die Musikwelt“; Tickets gibt’s unter www.kammgarn.de.