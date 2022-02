Neue Großküchen erhalten die beiden kommunalen Kindertagesstätten (Kitas) Pinocchio und Struwwelpeter in Ramstein-Miesenbach. Die Kosten dafür belaufen sich auf einmal etwas unter und einmal etwas über 60.000 Euro. Der Bund übernimmt 90 Prozent der Summe. Der Einbau der Küchen werde in den Schließzeiten der Kitas erfolgen, teilte Ralf Hechler, der Bürgermeister der Stadt, in der jüngsten Stadtratssitzung mit. ipf