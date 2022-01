Pünktlich zum Schnapszahldatum 2.2.22 wird sich die neue Kindertagesstätte (Kita) Waldstrolche in Miesenbach mit Leben füllen. Nachdem sich die Abnahme des Gebäudes lange hingezogen hatte, wie Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) berichtet, stehe nun der eigentlich schon für November 2021 geplante Umzug der Kinder vom benachbarten Provisorium in der neuapostolischen Kirche in die Kita an. Dort können 800 Quadratmeter sowie ein großes Außengelände genutzt werden. Am Montag und Dienstag, 31. Januar und 1. Februar, siedeln 37 Kinder und ihre Erzieherinnen unter der Leitung von Bettina Klemm in das neue Gebäude über. Platz ist dort für 80 Kinder. Die Segnung des Hauses, die offizielle Einweihungsfeier sowie ein Tag der offenen Tür sollen aufgrund der derzeitigen Corona-Lage erst im Frühling stattfinden.