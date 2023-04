Das Essen in der Kindertagesstätte Bärenbusch in Kottweiler-Schwanden wird zukünftig teurer. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wie Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) sagte, musste seit 2009 für eine Mahlzeit ein Betrag von zwei Euro pro Essen bezahlt werden. Die Ortsgemeinde habe diesen Betrag bis heute nicht erhöht. Die Erhöhung des Essensgelds auf nun drei Euro pro Mahlzeit wurde begründet mit den gestiegenen Personalkosten und den allgemeinen Preiserhöhungen. Das Essen werde jetzt auch in der Kindertagesstätte frisch zubereitet.