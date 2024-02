Ab Dienstag, 5. Februar, bietet der Kinderschutzbund Kaiserslautern eine TuSCH-Gruppe an. Die Abkürzung steht für Trennungs- u. Scheidungsgruppe für Kinder.

An zehn Nachmittagen jeweils dienstags von 16.30 bis 18.30 Uhr können Kinder zwischen acht und zehn Jahren in den Räumen des Kinderschutzbundes an diesem Angebot teilnehmen.

In der festen Gruppe der teilnehmenden Kinder (maximal sechs) geht es unter anderem um das Wissen, was bei einer Trennung und einer Scheidung eigentlich passiert. Weiter werden Gefühle und der Umgang damit thematisiert, wie sich Gefühle verändern, das Abschiednehmen von nicht erfüllbaren Wünschen und die Frage, wie sich andere Wünsche vielleicht doch erfüllen lassen und vieles mehr.

Spiel und Spaß sollen ebenso dazu gehören wie eine Pause, in der kleine Snacks verzehrt werden. Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 20 Euro erhoben. Interessierte Eltern können sich beim Kinderschutzbund melden unter Telefon 0631 / 24 044 oder per E-Mail: info@kinderschutzbund-kaiserslautern.de.