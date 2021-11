Der Kinderschutzbund Kaiserslautern-Kusel bietet eine Kompaktausbildung zum ehrenamtlichen Umgangsbegleiter an.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 23. November, und wird in einer Kleingruppe durchgeführt. Während der Ausbildung bekommen die Teilnehmenden theoretisches Hintergrundwissen und praktische Fähigkeiten vermittelt. Sie sind nach der Ausbildung in der Lage, Kinder und deren Eltern im begleiteten Umgang zu unterstützen. Informationen zu Kurs und Aufgaben unter Telefon 0631 24044 oder www.kinderschutzbund-kaiserslautern.de.