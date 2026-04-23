Mit dem Thema Kinderrechte befasst sich eine mobile Ausstellung, die noch bis 16. Mai im Foyer des Kaiserslauterer Rathauses besucht werden kann.

Die Ausstellung bietet Kindern, Familien und Interessierten die Möglichkeit, die wichtigsten Kinderrechte auf interaktive Weise zu entdecken, teilt die Stadtverwaltung Kaiserslautern mit. In zehn Mitmach-Modulen werden Themen wie Schutz vor Gewalt, Bildung, Gesundheit, Gleichheit, Beteiligung sowie Freizeit und Spiel kindgerecht vermittelt. „Unsere Kinder sollen lernen, dass sie Rechte haben, die sie aktiv einfordern können, und die Ausstellung soll ihnen eine interaktive Entdeckungsreise ermöglichen“, wird Beigeordnete Anja Pfeiffer in der Mitteilung zitiert. Ergänzt wird die Ausstellung unter anderem durch Hörstationen und kurze Filme von Kindern und Jugendlichen.

Die Ausstellung richte sich auch an Kitas und Schulklassen bis zur sechsten Klassenstufe. Darüber hinaus bietet das Referat Jugend und Sport begleitete Führungen an – montags und mittwochs jeweils zwischen 10 und 13 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0631 3652680 oder 0631 3652689 sowie per E-Mail an kinderaltstadtfest@kaiserslautern.de.

Die Ausstellung wird vom Referat Jugend und Sport in Zusammenarbeit mit Europe Direct Kaiserslautern organisiert. Leihgeber der Ausstellung ist das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ).