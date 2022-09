„Die kleine Hexe“ rockte am Donnerstag vor nahezu 400 begeisterten Besuchern die Theo-Barth-Halle Erlenbach. Unter Leitung von Barbara Ruof-Punstein brachte die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie Otfried Preußlers Kinderbuch-Klassiker um die liebste Hexe aller Zeiten als zauberhaftes Musical auf die Bühne.

Staunen entfährt den Kindermündern bereits, als sie das Hexenhaus auf der Bühne entdecken: Das typisch windschiefe Haus mit klapprigen Fensterläden steht mitten im Wald, der durch Tannen aus Pappe angedeutet wird. Hier lebt die kleine Hexe (Miranda Punstein) mit ihrem sprechenden Raben Abraxas (Gwen Jung) und dem Hexenraben-Lehrling (Ida).

Weil er so klug und besonnen ist, ist der Rabe der kleinen Hexe ein wichtiger Berater. Er ist streng und sagt ihr immer, was er denkt. Der sehnlichste Wunsch der kleinen Hexe ist es, mit den großen Hexen auf dem Blocksberg herumfliegen zu dürfen. Aber mit ihren 127 Jahren ist sie noch viel zu jung. Beim Versuch, sich in der Walpurgisnacht unerlaubt den anderen Hexen anzuschließen, wird sie entdeckt und ihr Hexenbesen zur Strafe verbrannt. Es wird ihr aber in Aussicht gestellt, an der nächsten Walpurgisnacht teilnehmen zu dürfen, wenn sie es bis dahin zu einer „guten“ Hexe gebracht hat. Fortan studiert sie fleißig die Kunst des Hexens. Ausschließliche gute Werke soll sie tun und auf Streiche verzichten.

Der Kampf für das Gute

In den folgenden Szenen wird dieser Kampf für das Gute geschildert. Dabei ist deutlich zu spüren, wie sich das junge Publikum mit der kleinen Hexe identifiziert. Miranda Punstein gestaltet die Rolle wunderbar und verzaubert alle Zuschauer. Die Elfjährige versteht sich bereits im Schauspielern, und sie singt auch gut. Zu überzeugen wissen auch Mucheng Shen als strenge Oberhexe und Wendelein Punstein als Hexenmeister Vulcano. Wenn alle mit dem Hexenvolk (Constanze, Amelie, Milena, Lotta und Johanna) zu den Rhythmen der Live-Band tanzen und mitreißende Hexensongs intonieren, wackeln schier die Wände. Auch werden noch weitere Kinder eingebunden, als Holzsammlerinnen (Amelie, Milena, Johanna), Förster (Nils), Blumenmädchen (Constanze), Maronifrau (Lotta), im Wald verirrte Geschwister oder böse Buben (Schüler der 4. Klasse der Grundschule Erlenbach).

Die kleine Hexe (Miranda Punstein) hilft Holzsammlerinnen (Amelie, Milena und Johanna). Foto: VIEW

In einer Szene zieht zudem mit viel Tamtam eine Blasmusik-Kapelle (Schüler der Musikschule unter Leitung von Otto Fuchs) ein. So tut die Hexe viel Gutes und lernt dabei, dass diese Taten eine Hexe glücklich machen können. In den Augen der Kinder ist sie eine Heldin.

Es wird gerichtet

Doch was passiert, als nach einem Jahr die Hexen Gericht über sie halten? Es geht hoch her, viele kleine Mäuse (Schüler der 2. Klasse der Grundschule Erlenbach) stehlen die Zauberbücher. Mit Fantasie und Leichtigkeit zeigt das Musical, wie kostbar Selbstvertrauen ist. Ein humorvolles Plädoyer für eigenständiges Denken und Handeln.

Das Musical ist äußerst abwechslungsreich. Immer wieder lockern die von David Punstein geschriebenen Songs das Spiel auf, es wird gesungen und getanzt, dass es eine Lust ist. Und die Live-Band mit David Punstein am Keyboard, Patrick Andre an der Gitarre, Max Punstein am Schlagzeugund Benedikt Rauch am Bass gibt dazu ganz schön viel Feuer. Insgesamt tragen weit über 60 Personen auf und hinter der Bühne zu dem großen Erfolg bei. Lange anhaltender, begeisterter Beifall.