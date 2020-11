Die Stiftung Hänsel+Gretel hat 2002 mit dem Projekt eine Möglichkeit geschaffen, Kindern in Not Fluchtpunkte aufzuzeigen, in denen sie Hilfe finden. Das Projekt vernetzt beispielsweise Einzelhandelsgeschäfte, Banken und Apotheken als Notinseln.

Am Westpfalz-Klinikum gibt es eine eigene Kinderschutzgruppe, die mit Vertretern verschiedener Fachdisziplinen zusammenarbeitet. „So können wir in einem interdisziplinären Rahmen sowohl präventive als auch interventionelle Maßnahmen besprechen und durchführen“, sagt Kriebel.

Die Kinderschutzgruppe setzt sich aus Ärzten, Pflegepersonal, Sozialarbeitern und Psychologen zusammen. Hier können Kinderärzte und andere Professionen jederzeit bei Verdacht auf Vernachlässigung oder Misshandlung Kinder vorstellen. Die Kinderklinik übernimmt die Koordination der weiteren Untersuchungen. „Über unsere rund um die Uhr besetzte Notaufnahme für Kinder und Jugendliche leiten wir Anfragen an die ärztlichen Mitarbeiter der Kinderschutzgruppe weiter“, erläutert Rieke Render, Leiterin der Notaufnahme für Kinder und Jugendliche. „Natürlich können sich Kinder auch bei kleinem Kummer jederzeit in der Ambulanz unserer Klinik melden, wenn sie zum Beispiel den Geldbeutel verloren haben oder Angst vor Jungs aus der Klasse haben“, sagt Render. „Sie werden ernst genommen und wir suchen nach einer guten Lösung.“