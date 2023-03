Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Kinderfest „Fun & Action in der City“ sorgte am Samstag für Frohsinn, Spaß und Lebensfreude. So bunt wie die Wimpel in der Fußgängerzone, so vielfältig waren auch die Aktionen, mit denen das Citymanagement und die Werbegemeinschaft aufwarteten.

Von Joachim Schwitalla

Hunderte von kleinen Kugeln heben vor der Stiftskirche ab. In Schwärmen schweben sie in schillernden Farben in die Höhe. Funkeln in der Morgensonne,