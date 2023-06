Bunte Ballons tänzeln über der Fußgängerzone, Plätzchenduft weht über den Platz und lautes Lachen schallt aus der Hüpfburg. Das Kinderspektakel der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ mit ihren Partnern und der Stadt ging am Samstag in der Innenstadt über die Bühne.

An diesem Tag gibt es über die gesamte City verteilt Aktionen und Events für Kids und Familien: Tanz und Show, Kreativität und Bastelei, Spiel und Spaß, Musik und Sport – das Kinderfest bietet ein facettenreiches Programm in der Barbarossastadt. „Die Hüpfburg fand ich bis jetzt am besten“, erzählt Leonie Welker aus Kaiserslautern. An der Hand von Mama und Papa hält sie Ausschau nach der nächsten Attraktion auf dem Schillerplatz.

Hannah Sophie aus Linden ist ihr da schon einen Schritt voraus. Unter dem roten Baldachin der Feuerwehr lässt sie hingebungsvoll braune, schwarze und grüne Farbe auf ein Blatt am Boden einer Salatschleuder tropfen. Der Mann von der Jugendfeuerwehr legt den Deckel drauf und hilft beim Schleudern des entstehenden Kunstwerks. Am Ende ist tatsächlich ein Bäumchen zu erkennen mit geheimnisvoller Verästelung.

Komplette Fußgängerzone eingebunden

Er hoffe auf ganz viele Besucherinnen und Besucher, sagt Alexander Heß, Leiter des Citymanagements: „Eingebunden in das Fest ist praktisch die komplette Fußgängerzone sowie mehrere Plätze wie der Altenhof, der Schillerplatz und der Raum rund um die Stiftskirche.“ In deren Schatten hat der „Kunterbus“ Station gemacht. Gerade legt Chefin Sabrina Schick-Haidukow noch letzte Hand an das Sortiment von Artikeln für Babys, Kleinkinder und Kindergartenkinder. Da stecken bereits die ersten Mütter die Köpfe in die Aufbautür. Sichtlich erfreut sind sie darüber, dass beim Kinderfest auch an die Großen gedacht wird.

An der Kreuzung von Fackel- und Marktstraße hat das Kolping-Blasorchester sein Quartier aufgeschlagen. Auf den Tischen blitzen Instrumente in der Sonne um die Wette. „Welches davon würdest du gerne ausprobieren?“, wird die kleine Maya gefragt. Beim Horn, der Klarinette, der Trompete und der Posaune handeln sich die Kolpingleute ein energisches Kopfschütteln ein. Erst bei der Blockflöte greift Maya zu und lässt ein schrilles Pfeifen über die Kreuzung schallen.

Weihnachtlicher Plätzchen-Duft

Vor allem die Kleinen kommen an diesem Frühsommertag aus dem Staunen nicht heraus. Eine Ecke weiter, auf dem Altenhof, arbeiten sie an ganz filigranen Figuren. Vor den Stufen zur Handwerkskammer entstehen unter fachkundiger Leitung aus Elektronik-Bauteilen interessante Gesellen. Eine ordentliche Portion Disziplin ist hier gefragt, denn über den gesamten Platz weht ein Duft, den man sonst nur zu Weihnachten zu riechen bekommt. Nebenan werden nämlich tatsächlich Plätzchen gebacken. Alessia aus Morlautern hat gerade auf einem Blech voller ausgestochener Sterne, Monde und Schmetterlinge kunterbunte Streusel-Häufchen angelegt. Die Mannschaft der Barbarossa-Bäckerei hat an den Backöfen alle Hände voll zu tun. Fieberhaft und mit hochroten Köpfen wird für Plätzchen-Nachschub gesorgt und gleichzeitig entsteht hier eine ganz besondere Kinderfest-Atmosphäre.