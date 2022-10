Musik verbindet. Den jüngsten Beweis für die integrative Kraft des Singens liefert der von Vladimir Gerasimov ins Leben gerufene Kinderchor „Singfried“, in dem ukrainische Kinder Lieder einstudieren und auf die Bühne bringen. Das Chorprojekt steht allen Nationalitäten offen – und es werden nicht nur Sängerinnen und Sänger gesucht.

„Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, Dein Heiligtum“ – Der Text geht den sechs Kindern leicht über die Lippen, auch wenn keines der Kinder zwischen sieben und zehn Jahren Deutsch als Muttersprache hat. Vladimir Gerasimov begleitet den Chor am Keyboard. Er lächelt zufrieden. „Singfried“ ist sein Projekt, den Chor gibt es seit Juli, der erste Auftritt, bei der Interkulturellen Woche Ende September, liegt erst wenige Wochen zurück. „Musik verbindet, mit Chorgesang kann man sich besser integrieren“, findet Gerasimov.

Der 51-Jährige lebt seit 20 Jahren im Raum Kaiserslautern, geboren wurde er einst in Sankt Petersburg. Und: Er ist Profimusiker, klassisch ausgebildeter Sänger. Er kam im Frühjahr auf Andreas Philipp Breier, Flüchtlingsberater bei der Diakonie, zu, bot seine Dienste als Dolmetscher an. „Was können Sie noch“, habe ihn Breier damals gefragt. Dolmetscher waren gerade einige da, aber helfende Hände bei der Flüchtlingshilfe seien immer gefragt. „Ich kann singen“, habe er geantwortet.

Singstunden für Geflüchtete

Kurze Zeit später bot Gerasimov Singstunden für Kinder in der Unterkunft für aus der Ukraine geflüchtete Menschen des DRKs in der Mennonitenstraße an. Der Anfang lief etwas holprig, berichten Breier und Gerasimov: Schließlich stand da ein Mann in der Unterkunft, der in dem Land geboren wurde, das gerade die Ukraine überfallen hatte: Russland. „Es ist ihm aber gelungen, in kurzer Zeit viele Vorbehalte abzubauen“, sagt Breier.

In der Zwischenzeit seien sie gute Freunde geworden, sagt Gerasimov, Breier sei mit Blick auf das „Singfried“-Projekt so etwas „wie das Gehirn“: „Er kümmert sich um ganz viel drumherum.“ So etwa liefen derzeit Gespräche mit der Volkshochschule (VHS), unter deren Dach der Chor demnächst womöglich angesiedelt werden kann, berichtet Breier. Und: Es werden noch Mitstreiter gesucht, dabei sei es keinesfalls Voraussetzung, aus der Ukraine zu stammen: „Ziel wäre ein internationaler Kinderchor, in dem ganz viele Nationalitäten zusammen singen“, sagt Gerasimov, der aber nicht nur auf der Suche nach guten Stimmen ist: Auch Gitarristen und Perkussionisten seien gefragt, aber auch Menschen mit technischem Verständnis, die bei der Bühnenshow und -akustik helfen könnten. „Integration ist da weit gedacht“, findet Breier.

Kinder haben Spaß am Singen

„Es macht Spaß, Lieder in einer Sprache zu singen, die ich nicht kenne“, sagt die neunjährige Anna. Ihre gleichaltrige Chorfreundin Eva hat ein Faible nicht nur fürs Singen, sondern auch fürs Rappen. So übernahm sie beim Siegerlied des diesjährigen ESC, „Stefania“ der ukrainischen Gruppe Kalush Orchestra, den Sprechgesang-Teil. „Ich mag Rap und moderne Musik“, gesteht sie. Das Lied kommt auch bei der siebenjährigen Marina gut an. Die zehnjährige Nika singt gerne auch mal russische oder ukrainische Volksweisen. Seit sie fünf Jahre alt ist, singe sie, erzählt sie.

Sonja, sieben Jahre alt, hat erst im Chorprojekt von Vladimir Gerasimov angefangen zu singen. „Vorher habe ich immer nur bei Youtube Lieder angeschaut und mitgesungen.“ Dass er der einzige Junge im Chor ist, stört Ivan, 10 Jahre, nicht im Geringsten. „Das macht mir keine Schwierigkeiten“, sagt er.

Fünf Lieder in fünf Sprachen

Auch Singen fällt im leicht, in seiner Heimat hat er einige Monate eine Musikschule besucht. Sein „Ave Maria“ beim Auftritt Ende September rührte die Zuschauer zu Tränen, berichtet der Integrationsbeauftragte der Stadt, Alexander Pongracz. „Fünf Lieder in fünf Sprachen hat der Chor bei dem Auftritt gesungen. Eine klasse Leistung“, sagt Pongracz, der Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Projektes zusichert.

Demnächst stehen einige Konzerte an, ausgesucht hat Breier Einrichtungen der Diakonie in Kaiserslautern und im Umland, aber auch ein Weihnachtskonzert könnten sich Breier und Gerasimov (und die Sängerinnen und der Sänger) vorstellen.

Kontakt

Wer den Chor Singfried unterstützen möchte, erreicht Andreas Philipp Breier per E-Mail an andreasphilipp.breier@diakonie-pfalz.de